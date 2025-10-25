В Эрмитаже открылась выставка, посвящённая искусству тибетского буддизма

В манеже Малого Эрмитажа открылась масштабная выставка «Драгоценность в лотосе», представляющая около четырёх тысяч предметов тибетского буддийского искусства из коллекции музея. Об этом рассказал генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, отметив, что экспозиция приурочена к 110-летию Петербургского дацана и впервые демонстрируется в полном объёме.

«Громадные буддийские коллекции — одна из традиций Эрмитажа. При этом коллекции все очень славные с такими красивыми именами тех, от кого они пришли в Эрмитаж. Это выставка насыщена знаниями, которые ещё нужно получить из неё», — цитирует Пиотровского телеканал «Санкт-Петербург».

Среди ключевых экспонатов — китайская скульптура Будды V века и уникальные серебряные фигуры, которые ранее украшали личные покои императора Николая II, подаренные ему бурятским духовенством. В экспозицию вошли бронзовые и серебряные скульптуры, деревянные ксилографические доски для печати текстов, а также специально отреставрированные для выставки свитки тибетской живописи тханка.

Выставка, по словам директора музея, насыщена символикой, требующей пояснений — каждый жест и поза изображённых божеств имеют сакральное значение. Экспозиция будет работать до февраля следующего года, позволяя посетителям погрузиться в мир одной из древнейших религиозных традиций.