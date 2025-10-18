В Москве представят более 500 шедевров Царского Села

Более 500 экспонатов из коллекции Государственного музея-заповедника «Царское Село» готовят к масштабной выставке в Москве. Среди них — уникальные предметы, ранее считавшиеся слишком хрупкими для транспортировки, включая подлинную флорентийскую мозаику «Обоняние и осязание» из Янтарной комнаты, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В число ключевых экспонатов войдёт также портрет Петра Великого кисти первого русского придворного художника Ивана Никитина, созданный в 1715 году. Вслед за ним в Москву отправится портрет императрицы Елизаветы Петровны работы датского живописца Вигилиуса Эриксена 1757 года. Оба произведения исторически находились в интерьерах Царского Села до революции.

Камеронова галерея временно лишится трёх мраморных бюстов — Сократа, Ломоносова и Антиноя в образе Меркурия. Как отметила хранитель музейной коллекции «Скульптура» Наталья Лансере, если бюст Ломоносова ранее участвовал в выставках, то Сократ и Антиной покидают музей впервые. Особую ценность этим шедеврам придаёт то, что на них смотрела императрица Екатерина Вторая во время своих прогулок.

Специалист по работе с музейными предметами Игорь Назаренко пояснил, что для транспортировки используются специальные климатические ящики с трёхслойной изоляцией и фольгированным изолоном, обеспечивающие сохранность хрупких экспонатов. После возвращения из Германии в конце 1990-х годов флорентийскую мозаику из Янтарной комнаты особенно берегут — в постоянной экспозиции представлена её копия, а оригинал хранится в фондах.