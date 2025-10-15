В Русском музее началась реставрация двух шедевров живописи Григория Угрюмова

В Русском музее Петербурга началась масштабная реставрация двух полотен Григория Угрюмова — «Взятие Казани» и «Призвание Михаила Фёдоровича». Перед работой проведены технологические и химико‑биологические исследования. Процесс открытый — посетители корпуса Бенуа смогут наблюдать за этапами. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Реставрация картин. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

«Взятие Казани» страдает от сильного кракелюра и «грядок»: верхний слой краски сморщился из‑за плохой адгезии связующего и грунта. Второе полотно ещё более уязвимо — холст окислился от миграции масел, стал ломким «как хрусталь» и нуждается в срочном укреплении.

Копоть от старых ламп и пожелтевший лак притупили авторскую гамму Угрюмова — мастера, славившегося редкой чувствительностью к цвету. Инфракрасные съёмки выявили авторские правки в композиции, что делает реставрацию одновременно и исследованием.

«Он [Угрюмов] один из художников, который в большей мере колорист, чем все другие академические живописцы, которые больше ориентировались на пластику и на композицию, нежели на живописную трактовку», – сказал Григорий Голдовский, заместитель генерального директора по научной работе Русского музея.

