Благоустроенный сквер с бюстом учителю Петра I появился в усадьбе Лыткарино

В подмосковном Лыткарино состоялось открытие нового сквера на территории исторической усадьбы, где теперь расположены аллеи, детские и спортивные площадки, амфитеатр и бюст наставнику Петра Первого Никите Зотову. В церемонии открытия приняли участие губернатор Андрей Воробьёв и помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв отметил важность совместной работы с РВИО по реставрации музеев, усадеб и благоустройству территорий для оживления исторического пространства. Он также подчеркнул, что задача властей заключается в обновлении всех нуждающихся в реставрации объектов в каждом городе, что, по его мнению, привлекает туристов и позволяет молодёжи узнавать историю и культуру.

Мединский рассказал, что узнал о существовании усадьбы Чернышёва случайно, а приехав на место, обнаружил руины, после чего и было принято решение о восстановлении всего архитектурного комплекса.

«Я глубоко убеждён, что сам Чернышёв, который в своё время обаял Наполеона, сейчас смотрит на нас сверху и радуется, что дом, где он жил последние годы, где он был похоронен, с таким вниманием, с такой любовью восстановлен властями Подмосковья и сохраняется музейными работниками», — сказал он, передаёт 360.ru.

Усадьба Лыткарино, подаренная Петром I своему сподвижнику Никите Зотову в 1702 году, позднее перешла к роду Чернышёвых и сегодня представляет собой архитектурный ансамбль, где с 1990 года работает историко-краеведческий музей. Это лишь один из более чем 4.5 тысяч объектов культурного наследия Подмосковья. Работы по благоустройству сквера стали вторым этапом преображения территории — ранее здесь уже были установлены бюст князю Чернышёву и солнечные часы, а новыми элементами стали розарий, зеленый лабиринт, зона для шахмат и ротонда. Сквер был создан на месте снесённого в прошлом году аварийного здания бывшего детского сада.