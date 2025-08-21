В Вологде нашли фундамент крепости времён Ивана Грозного
Археологи обнаружили фундамент крепости времён Ивана Грозного в Вологде во время реконструкции улицы Мира. Нашли часть крепости и, предположительно, основание Благовещенской башни. Мэр города Сергей Жестянников сообщил об этом в Telegram-канале.
Фундамент крепости времён Ивана Грозного в Вологде. Видео © Telegram / Сергей Жестянников
В мэрии отметили, что специалисты работают на этом участке с осторожностью. Их цель — сохранить культурное наследие.
«Ценные находки будут переданы в музейный фонд, а информация об артефактах — в институт археологии Российской академии наук», — написал Жестянников.
Он также указал, что реконструкцию начнут только после завершения всех необходимых работ археологами.
Обложка © Telegram / Сергей Жестянников