21 августа, 20:51

В Вологде нашли фундамент крепости времён Ивана Грозного

Археологи обнаружили фундамент крепости времён Ивана Грозного в Вологде во время реконструкции улицы Мира. Нашли часть крепости и, предположительно, основание Благовещенской башни. Мэр города Сергей Жестянников сообщил об этом в Telegram-канале.

Фундамент крепости времён Ивана Грозного в Вологде. Видео © Telegram / Сергей Жестянников

В мэрии отметили, что специалисты работают на этом участке с осторожностью. Их цель — сохранить культурное наследие.

«Ценные находки будут переданы в музейный фонд, а информация об артефактах — в институт археологии Российской академии наук»,написал Жестянников.

Он также указал, что реконструкцию начнут только после завершения всех необходимых работ археологами.

Обложка © Telegram / Сергей Жестянников

