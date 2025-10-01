В Гатчине реставрируют личные покои императора Павла I

В Гатчинском дворце ведутся открытые реставрационные работы в личных покоях императора Павла I, которые полностью уничтожил пожар во время Великой Отечественной войны. Реставраторы воссоздают интерьеры девяти комнат первого этажа, опираясь на чёрно-белые фотографии 1930-х годов и акварели XIX века, используя технику альфрейной живописи и исторические цветовые решения.

В Гатчине реставрируют покои Павла I. Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

«Техника альфрейной живописи всегда выполняется определёнными красками. В определённой палитре художников, которые используют и этот чёрно-белый материал, способный вытянуть растяжки цвета и создать новую палитру. Чёрно-белая фотография даже помогает в переводе её в режим сепии выявить переход от светлого тона к тёмному», — рассказал научный руководитель проекта реставрации Роман Хейнонин.

Как отмечает телеканал «Санкт-Петербург», уже восстановлен нежно-зелёный цвет стен Нижней Тронной и возвращена бронзовая люстра французского мастера. Кстати, Павел I вёл аскетичный образ жизни: спал на походной кровати, лично подбирал картины для стен и строго соблюдал распорядок дня. Его личные апартаменты включали библиотеку в Башенной комнате, помещения для малых приёмов и ежедневных занятий. Работы по воссозданию исторических интерьеров планируется завершить к 2027 году, к этому времени музей подготовит специальную экскурсию о жизни монарха.