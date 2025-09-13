Особняки российских купцов распродают за 1 рубль
В центре Тюмени на продажу за один рубль выставили два исторических дома
Дом, принадлежащий известной купчихе Козловой. Обложка © torgi.gov.ru
В Тюмени на продажу выставлены два исторических здания, расположенных в центре города на улице Камышинской. Городские власти предлагают приобрести деревянные постройки, выставив их на торги.
Первое здание, расположенное на пересечении улиц Камышинской и Самарской, было построено в конце XIX века и принадлежало известной купчихе Козловой. Этот двухэтажный деревянный особняк, выполненный в стиле модерн, украшен наличниками с растительным орнаментом на первом этаже. Приобрести его можно за символическую цену в один рубль, однако условием сделки является его полная реставрация в течение пяти лет. Заявки от потенциальных покупателей принимаются до 8 октября, после чего будут проведены торги.
«Дом В. Ф. Аверкиева». Фото © torgi.gov.ru
Второе здание, также находящееся на улице Камышинской, было построено в 1913 году и является объектом культурного наследия под названием «Дом В. Ф. Аверкиева». Особняк был построен Андреем Фёдотовичем Аверкиевым, гласным Городской Думы. Этот деревянный дом на каменном основании также декорирован наличниками в стиле модерн. Условия приобретения аналогичны: здание необходимо отреставрировать. Начальная цена также составляет 1 рубль, а торги состоятся после 8 октября.
