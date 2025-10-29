В пяти российских аэропортах ввели ограничения на полёты

Временные ограничения на полёты ввели в пяти российских аэропортах. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорты Саратов (Гагарин), Геленджик, Жуковский, Пенза. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении. Также меры были активны в воздушной гавани Домодедово с 23:31 мск по 23:47 мск.

Кроме того, как сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, в регионе был введён план «Ковёр».

А в период с 20:00 по 23:00 расчёты противовоздушной обороны России сбили 57 украинских беспилотников над шестью регионами. Наибольшее количество дронов — 35 — сбили над Брянской областью. Ещё девять БПЛА ликвидировали над Ростовской областью, по четыре — над Калужской и Тульской областями, а также над Московским регионом. Один беспилотный летательный аппарат уничтожили над Курской областью.