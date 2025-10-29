Россия и США
28 октября, 22:33

В Ульяновской области прогремели взрывы, работает ПВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

В Ульяновской области прогремело несколько взрывов на окраине Новоспасского городского поселения. По предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны из-за атаки украинских беспилотников, сообщает SHOT.

Местные жители рассказали Telegram-каналу о 5-8 взрывах примерно в 00:20 по московскому времени, а также о вспышках и звуках пролетающих дронов. Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.

Ранее украинские дроны атаковали Выгоничский район Брянской области, в результате удара погибла мирная жительница, а несовершеннолетняя девочка получила ранения. Пострадавшую оперативно доставили в детскую областную больницу, где она получила всю необходимую помощь. Губернатор региона выразил соболезнования родственникам погибшей, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшей девочке.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

