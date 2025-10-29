Собянин заявил об уничтожении ещё трех БПЛА, летевших в сторону Москвы

Три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), направлявшихся в сторону Москвы, были уничтожены силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Изначально мэр сообщал об одном сбитом БПЛА, однако спустя несколько минут появилась информация об уничтожении ещё двух дронов.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — добавил Собянин.

Тем временем, в результате удара ВСУ в Брянской области погибла женщина и пострадал ребёнок. Пострадавшую оперативно доставили в детскую областную больницу, где она получила всю необходимую помощь. Губернатор выразил соболезнования родственникам погибшей, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшей девочке.