29 октября, 00:46

Собянин сообщил об уничтожении ещё одного БПЛА, летевшего в сторону Москвы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины (ВСУ), летевший в сторону Москвы. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожен ещё один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин. По его данным, это уже четвёртый БПЛА, уничтоженный после полуночи 29 октября.

Как сообщает SHOT, около 03:15 ночи в Истринском округе прозвучало два взрыва. По словам очевидцев, звуки были гулкими и их было слышно в северной части. Информации о возможных пострадавших пока не поступало.

Ранее попытка атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) была пресечена в Новоспасском районе Ульяновской области. По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящее время на месте инцидента работают специалисты. На место происшествия направлен заместитель губернатора Владимир Разумков. Власти принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан.

Виталий Приходько
  • Новости
  • Сергей Собянин
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Московская область
