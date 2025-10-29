В Шереметьево, а также в аэропортах Саратова, Самары и Пензы сняли план «Ковёр»

Временные ограничения на полёты ввели в московском аэропорту Шереметьево, однако спустя полчаса план «Ковёр» отменили. В то же время меры были сняты в воздушных гаванях Саратова, Самары и Пензы. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиациии.

«Аэропорт Саратов (Гагарин). Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов. В период действия ограничений на запасной аэродром «ушёл» один самолёт», — говорится в сообщении.

В период действия ограничений самолёты из аэропортов Шереметьево и Самары были перенаправлены на запасные аэродромы — по одному из каждого.

Ранее в Ульяновской области прогремело несколько взрывов на окраине Новоспасского городского поселения. По предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны из-за атаки украинских беспилотников. Местные жители рассказали о 5-8 взрывах примерно в 00:20 по московскому времени, а также о вспышках и звуках пролетающих дронов. Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.