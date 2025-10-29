Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 октября, 00:23

В Шереметьево, а также в аэропортах Саратова, Самары и Пензы сняли план «Ковёр»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Временные ограничения на полёты ввели в московском аэропорту Шереметьево, однако спустя полчаса план «Ковёр» отменили. В то же время меры были сняты в воздушных гаванях Саратова, Самары и Пензы. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиациии.

«Аэропорт Саратов (Гагарин). Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов. В период действия ограничений на запасной аэродром «ушёл» один самолёт», — говорится в сообщении.

В период действия ограничений самолёты из аэропортов Шереметьево и Самары были перенаправлены на запасные аэродромы — по одному из каждого.

Собянин заявил об уничтожении ещё трех БПЛА, летевших в сторону Москвы
Собянин заявил об уничтожении ещё трех БПЛА, летевших в сторону Москвы

Ранее в Ульяновской области прогремело несколько взрывов на окраине Новоспасского городского поселения. По предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны из-за атаки украинских беспилотников. Местные жители рассказали о 5-8 взрывах примерно в 00:20 по московскому времени, а также о вспышках и звуках пролетающих дронов. Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Саратовская область
  • Московская область
  • Самарская область
  • Пензенская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar