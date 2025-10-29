Временные ограничения на полёты сняты в шести аэропортах России

В шести аэропортах России был снят план «Ковёр», ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Воздушные гавани Волгограда, Геленджика, Казани, Краснодара (Пашковский), Ульяновска (Баратаевка) и Чебоксар вновь принимают и отправляют самолёты. Во время действия ограничений три рейса в Самару и один в Волгоград были перенаправлены на запасные аэродромы.

А ранее в Новоспасском районе Ульяновской области расчёты ПВО пресекли атаку украинских беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящее время на месте инцидента работают специалисты, кроме того, на место происшествия был направлен заместитель губернатора Владимир Разумков. Власти принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан.