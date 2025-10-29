Россия и США
29 октября, 04:57

За ночь расчёты ПВО уничтожили 100 украинских дронов над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 100 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов — 46 — сбили над Брянской областью. 12 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа ликвидировали над Калужской областью, восемь — над Белгородской областью, семь — над территорией Краснодарского края.

По шесть БПЛА уничтожили над территорией Московского региона и Орловской области. По три БПЛА — над территориями Республики Крым и Республики Марий Эл, по одному БПЛА — над Курской, Смоленской и Тульской областями. Ещё четыре беспилотника перехватили над Ульяновской областью, два — над территорией Ставропольского края.

Попытка атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) была пресечена в Новоспасском районе Ульяновской области. По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящее время на месте инцидента работают специалисты. Власти принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан.

