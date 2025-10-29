В Марий Эл зафиксирована атака беспилотников возле промышленного объекта
Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ ivkovmark
Республика Марий Эл подверглась ночной атаке беспилотных летательных аппаратов, которые нанесли удары по территории вблизи одного из промышленных предприятий региона. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава республики Юрий Зайцев.
«Сегодняшней ночью Республика Марий Эл подверглась атаке БПЛА. Удары были зафиксированы недалеко от одного из промышленных предприятий региона. Разрушений и пострадавших нет», — написал Зайцев.
На месте происшествия в настоящее время работают специалисты экстренных служб, которые проводят все необходимые мероприятия.
Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации.
Ранее сообщалось, что в Новоспасском районе Ульяновской области была предотвращена попытка атаки с применением беспилотников. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. На месте происшествия работают эксперты. Власти предпринимают все необходимые действия для защиты населения.
