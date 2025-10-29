Более ста военнослужащих мобилизационного резерва из учебного центра 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины готовятся к переброске на передовые позиции в Сумском направлении. Об этом сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах.

По информации собеседника агентства, в настоящее время продолжается процесс восстановления боеспособности данного соединения ВСУ. В учебном центре бригады завершили подготовку свыше ста мобилизованных военных, которые в ближайшее время пополнят ряды бригады для дальнейшего направления на фронт.

Как уточнил представитель силовых структур, все военнослужащие прошли двухмесячный курс базовой военной подготовки перед предстоящим направлением в зону боевых действий.

Ранее сообщалось, что в Сумской области на передовую прибыло новое подразделение ВСУ – батальон, входящий в состав 47-й механизированной бригады. Бойцы 98-го батальона уже участвуют в боевых действиях, но до сих пор не получили положенное денежное довольствие. Несмотря на эту проблему с финансированием, украинское командование продолжает перебрасывать в регион новые резервы.