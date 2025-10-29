Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 октября, 06:29

Более 100 мобилизованных ВСУ готовятся к переброске на Сумское направление

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Более ста военнослужащих мобилизационного резерва из учебного центра 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины готовятся к переброске на передовые позиции в Сумском направлении. Об этом сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах.

По информации собеседника агентства, в настоящее время продолжается процесс восстановления боеспособности данного соединения ВСУ. В учебном центре бригады завершили подготовку свыше ста мобилизованных военных, которые в ближайшее время пополнят ряды бригады для дальнейшего направления на фронт.

Как уточнил представитель силовых структур, все военнослужащие прошли двухмесячный курс базовой военной подготовки перед предстоящим направлением в зону боевых действий.

Киев формирует «батальон отчаяния» из зэков, чтобы бросить их на смерть под Харьков
Киев формирует «батальон отчаяния» из зэков, чтобы бросить их на смерть под Харьков
Ранее сообщалось, что в Сумской области на передовую прибыло новое подразделение ВСУ – батальон, входящий в состав 47-й механизированной бригады. Бойцы 98-го батальона уже участвуют в боевых действиях, но до сих пор не получили положенное денежное довольствие. Несмотря на эту проблему с финансированием, украинское командование продолжает перебрасывать в регион новые резервы.

Все самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar