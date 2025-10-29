Беспилотники ВСУ попытались атаковать промзону в Ставропольском крае
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky
Российская система ПВО отразила налёт украинских беспилотников на промышленную зону в городе Будённовске Ставропольского края. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своём телеграм-канале.
«Большой урон от удара не был нанесен, жертв и разрушений удалось избежать», — написал Владимиров.
Владимиров сообщил, что средства РЭБ и ПВО уничтожили или вывели из строя вражеские дроны. На месте крушения беспилотников работают экстренные службы, добавил он.
Ранее сообщалось, что в Новоспасском районе Ульяновской области была предотвращена попытка атаки с применением беспилотников. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
