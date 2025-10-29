Россия и США
29 октября, 06:25

Беспилотники ВСУ попытались атаковать промзону в Ставропольском крае

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Российская система ПВО отразила налёт украинских беспилотников на промышленную зону в городе Будённовске Ставропольского края. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своём телеграм-канале.

«Большой урон от удара не был нанесен, жертв и разрушений удалось избежать», — написал Владимиров.

Владимиров сообщил, что средства РЭБ и ПВО уничтожили или вывели из строя вражеские дроны. На месте крушения беспилотников работают экстренные службы, добавил он.
В Марий Эл зафиксирована атака беспилотников возле промышленного объекта
В Марий Эл зафиксирована атака беспилотников возле промышленного объекта

Ранее сообщалось, что в Новоспасском районе Ульяновской области была предотвращена попытка атаки с применением беспилотников. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Мария Любицкая
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Ставропольский край
