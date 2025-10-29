Филипп Киркоров рассказал о близкой дружбе и грядущем фите с Мари Краймбрери

Народный артист России Филипп Киркоров рассказал, что записал дуэт с певицей Мари Краймбрери (Мариной Жадан). Об этом он сообщил на премьере фильма «Алиса в Стране чудес». По словам исполнителя, песня уже готова, но поклонники услышат её только в следующем году.

Киркоров рассказал о работе над новой песней с Мари Краймбрери. Видео © Пятый канал

Киркоров отметил, что Мари активно работает над совершенствованием трека: артисту пришлось даже переписать некоторые строчки. Он назвал коллегу «потрясающим музыкальным продюсером». Певец также выразил восхищение Краймбрери после её недавнего концерта на «ВТБ Арене».

«Только родила недавно и уже подняла на ноги такую грандиозную программу! Что она, что Серёжа Лазарев — вот просто молодцы. У меня такая неделя была восторга», — поделился Киркоров в беседе с Пятым каналом.

По его словам, совместный проект с певицей станет их «детищем» в будущем году. Другие подробности артист пока не стал раскрывать.

А ранее Филипп Киркоров объявил о своём новом титуле. После десятилетий на сцене артист признался, что является «трубадуром любви». А вот неофициальный титул «поп-король» не пришёлся Киркорову по душе.