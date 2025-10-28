Россия и США
27 октября, 23:03

После десятилетий на сцене Филипп Киркоров объявил о своём новом титуле

Филипп Киркоров. Обложка © Life.ru

Филиппа Киркорова в музыкальных кругах традиционно называют поп-королём. Однако, как выяснилось, этот неофициальный титул не слишком нравится самому артисту. Во время недавнего выступления в Кремле он решил всё изменить. За кулисами шоу Киркоров неожиданно представился как «трубадур любви», пишет сайт MK.Ru.

«Я же — трубадур любви», — заявил артист.

Киркоров заверяет поклонников, что его творческая энергия не иссякает, и новые проекты не заставят себя ждать. Одним из таких подарков фанатам стала недавно выпущенная песня, пролежавшая «в столе» больше 30 лет. Скоро выйдет и видеоклип. Композиция, конечно же, о любви.

Ранее на Филиппа Киркорова был подан очередной судебный иск. Претензии к народному артисту России теперь предъявляют организаторы концертов. Предполагается, что причиной иска является долг певца перед ООО «Культурная служба» в размере более 7,6 миллиона рублей, связанный с возвратом части выручки. Дата рассмотрения дела пока не назначена. Ранее сообщалось, что Киркоров предстанет перед судом по иску охранника, требующего компенсацию за инцидент на концерте Ани Лорак. Певец толкнул в спину стоявшего на пути секьюрити, который упал со сцены и травмировался, растянув голеностоп.

