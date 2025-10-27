Россия и США
27 октября, 10:37

Концерты в Москве теперь под угрозой: На Филиппа Киркорова снова подали в суд

Очередной судебный иск подан на Филиппа Киркорова

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ fkirkorov

Новый судебный иск подан против Филиппа Киркорова. По информации MK.ru, претензии к народному артисту России теперь предъявляют организаторы концертов.

Заявление от ООО «Культурная служба», занимающейся организацией мероприятий и продажей билетов, зарегистрировано в Арбитражном суде Москвы. Предполагается, что причиной иска является долг певца перед компанией в размере более 7,6 миллиона рублей, связанный с возвратом части выручки.

Дата рассмотрения дела пока не назначена.

Саратовский бизнесмен хочет через суд отобрать у Киркорова берег Москвы-реки

Ранее сообщалось, что Киркоров предстанет перед судом по иску охранника, требующего компенсацию за инцидент на концерте Ани Лорак. Певец толкнул в спину стоявшего на пути секьюрити, который упал со сцены и травмировался, растянув голеностоп.

