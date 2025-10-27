BTS вернулись из армии и готовы отправиться в мировой тур с новым альбомом

Популярная южнокорейская группа BTS готовится к возвращению на мировую сцену, выпустив новый альбом впервые за последние шесть лет и начав крупнейший тур после длительного перерыва. Согласно сообщению агентства Bloomberg, релиз состоится в марте 2026 года, а предстоящий тур охватит десятки городов планеты.

BTS планируют выпустить долгожданный студийный альбом в конце марта следующего года. Вместе с ним последует обширный международный тур, состоящий из более чем 65 выступлений, включая 30 шоу в Северной Америке. Звукозаписывающий лейбл Big Hit Music, работающий с группой, отметил, что переговоры продолжаются и точный график концерта скоро станет доступен поклонникам.

BTS были основаны в 2013 году и быстро завоевали международную славу благодаря музыкальным хитом и ярким выступлениям. Их последний альбом «BE», вышедший в ноябре 2020 года, возглавил американский хит-парад Billboard 200. Однако в 2022 году музыканты решили сделать перерыв, чтобы пройти обязательную военную службу в Южной Корее.

Ранее Life.ru писал, что концерты Филиппа Киркорова в Москве оказались под угрозой. На короля эстрады подало в суд ООО «Культурная служба», занимающейся организацией мероприятий и продажей билетов. Предполагается, что причиной иска является долг певца перед компанией в размере более 7,6 миллиона рублей, связанный с возвратом части выручки.