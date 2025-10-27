Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко впервые открыто рассказали о своём романе

Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд впервые откровенно рассказали о начале своих отношений в эксклюзивном интервью телеканалу Муз-ТВ. Оказалось, что поначалу 16-летняя актриса скептически относилась к знакам внимания молодого певца. Дмитриенко предпринял несколько попыток привлечь её внимание и даже приглашал актрису на съёмки юмористического ролика. Однако первоначально получил вежливый, но твёрдый отказ.

Переломный момент произошёл во время совместной работы над музыкальным клипом. 20-летний музыкант решил проявить креативность и покорить сердце актрисы нестандартным способом. Ранним утром он преподнёс Анне свежий тайский арбуз — неожиданный и романтичный подарок, который произвёл на неё настоящее впечатление.

«Хочется большой любви, чтобы она с каждым годом только развивалась. Чтобы мы с каждым годом узнавали что-то новое для нас. Чтобы наше творчество благодаря друг другу развивалось безостановочно», — рассказала 16-летняя Анна Пересильд.

Ваня Дмитриенко также поделился своими эмоциями, особо подчеркнув значимость поддержки возлюбленной. Артисты признаются, что их роман стал не только личной историей любви, но и мощным творческим тандемом. Совместные проекты вдохновляют обоих, а поклонники с нетерпением ждут новых совместных работ.

Напомним, что в новом промо певца на песню «Силуэт» поклонники разглядели момент поцелуя Дмитриенко и Пересильд. Хотя этот фрагмент был немного размыт, фанаты уверены, что таким образом пара дала понять о начале их отношений.