Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко подтвердили роман, поцеловавшись в новом клипе певца

Музыкант Ваня Дмитриенко подтвердил роман с 16-летней Анной Пересильд. Поводом для обсуждения стало видео, опубликованное актрисой в соцсетях, где она и 19-летний певец поцеловались.

Фрагмент из нового клипа Вани Дмитриенко. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dmitrienko_vanya

Хотя момент поцелуя был слегка размытым, поклонники уверены — это первое публичное признание их отношений. Ролик стал частью промокампании новой песни «Силуэт», над которой артисты работали вместе. Трек и видео стремительно набирают популярность в соцсетях.

Напомним, о романе 19-летнего Вани и 16-летней дочери Юлии Пересильд стало известно после их появления на церемонии вручения премии «VOICE: Главные лица 2025» весной этого года. В Сети позднее также появилось видео, на котором Дмитриенко целует Пересильд возле ресторана в день её рождения.