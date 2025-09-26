«Тут главное слово — краш»: Ваня Дмитриенко признался Life.ru, что гордится популярностью у бумеров

Популярный молодёжный певец Ваня Дмитриенко признался журналисту Life.ru, что испытывает позитивные чувства, ощущая себя «крашем» россиянок. Артист добавил, что относится с уважением к своим поклонницам и ценит их симпатию.

Ваня Дмитриенко — о популярности у россиянок. Видео © Life.ru

На каверзный вопрос журналиста о том, что Дмитриенко внезапно стал «крашем для маминой подруги», певец улыбнулся и ответил, что ему это нравится и «тут главное слово — краш». Сейчас артисту всего 19 лет, он известен такими хитами, как «Венера-Юпитер» и «Повела», а также синглом «Танцы».

Ранее сообщалось, что певец Ваня Дмитриенко значительно повысил стоимость своих выступлений на корпоративных мероприятиях на фоне стремительного роста известности. Ставший настоящим «крашем» россиянок, теперь он берёт за выступления 5 миллионов рублей.