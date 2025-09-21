Интервидение
21 сентября, 08:49

Гонорары юного краша россиянок Вани Дмитриенко взлетели в разы за последние месяцы

SHOT: Стоимость выступлений Вани Дмитриенко на корпоративах выросла до 5 млн

Ваня Дмитриенко. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /dmitrienko_vanya

Певец Ваня Дмитриенко значительно повысил стоимость своих выступлений на корпоративных мероприятиях на фоне стремительного роста известности. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT, отмечая, что 19-летний артист, ставший настоящим «крашем» россиянок, теперь берёт за выступления 5 миллионов рублей.

Всего несколько месяцев назад концерты Дмитриенко оценивались в 3 миллиона рублей, однако текущий спрос позволил ему поднять цену. Ролики с молодым исполнителем заполонили социальные сети: поклонницы разных поколений мечтают привлечь его внимание на концертах, а женщины старше 30 лет в шутку заявляют о готовности подождать, пока артист подрастёт.

Певец выступает исключительно с собственной музыкальной группой, путешествует на микроавтобусе Mercedes и обеспечивает команде особые условия питания. На каждой площадке он просит организовать три варианта обеда: мясной, диетический и сбалансированный, каждый из которых включает салат, суп и несколько вариантов горячих блюд.

Билеты на концерты российского тура Дмитриенко распродаются с невероятной скоростью — 10 из 15 запланированных выступлений уже полностью проданы. Только от двух московских сольных концертов артист может заработать около 60 миллионов рублей.

Почему все без ума от Вани Дмитриенко? Как пацан из Красноярска с «Золотым граммофоном» рвёт чарты
К слову, в начале июля Ваня Дмитриенко и актриса Анна Пересильд перестали скрывать свои отношения. Пара публично демонстрировала свои чувства во время проведения VK Fest в Санкт-Петербурге, где они появлялись держась за руки и обмениваясь влюблёнными взглядами. Ранее о романе 19-летнего Дмитриенко и 16-летней дочери Юлии Пересильд стало известно после их совместного появления на церемонии вручения премии «VOICE: Главные лица 2025».

