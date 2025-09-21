Гонорары юного краша россиянок Вани Дмитриенко взлетели в разы за последние месяцы

Певец Ваня Дмитриенко значительно повысил стоимость своих выступлений на корпоративных мероприятиях на фоне стремительного роста известности. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT, отмечая, что 19-летний артист, ставший настоящим «крашем» россиянок, теперь берёт за выступления 5 миллионов рублей.

Всего несколько месяцев назад концерты Дмитриенко оценивались в 3 миллиона рублей, однако текущий спрос позволил ему поднять цену. Ролики с молодым исполнителем заполонили социальные сети: поклонницы разных поколений мечтают привлечь его внимание на концертах, а женщины старше 30 лет в шутку заявляют о готовности подождать, пока артист подрастёт.

Певец выступает исключительно с собственной музыкальной группой, путешествует на микроавтобусе Mercedes и обеспечивает команде особые условия питания. На каждой площадке он просит организовать три варианта обеда: мясной, диетический и сбалансированный, каждый из которых включает салат, суп и несколько вариантов горячих блюд.

Билеты на концерты российского тура Дмитриенко распродаются с невероятной скоростью — 10 из 15 запланированных выступлений уже полностью проданы. Только от двух московских сольных концертов артист может заработать около 60 миллионов рублей.