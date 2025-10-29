В Мексике нашли 48 мешков с фрагментами человеческих тел

В Мексике обнаружено шокирующее массовое захоронение. В муниципалитете Сапопан штата Халиско специальный поисковый отряд нашел на пустыре близ Гвадалахары 48 мешков с фрагментами человеческих тел.

Заместитель прокурора Бланка Трухильо сообщила, что для извлечения останков пришлось задействовать тяжёлую технику из-за большой площади захоронения. Все обнаруженные мешки направлены на комплексную судебно-медицинскую экспертизу. Официальные лица отмечают, что точное количество жертв пока установить невозможно — потребуется кропотливое генетическое исследование.

Жуткая находка пополняет трагическую статистику штата Халиско, где зафиксировано свыше 15,9 тысячи случаев исчезновений людей. Эксперты связывают высокие цифры с деятельностью могущественного наркокартеля «Халиско Нью-Дженерейшн».

Эта преступная группировка признана США террористической организацией, а за информацию о её лидере по кличке Эль Менч назначена награда в 15 миллионов долларов.