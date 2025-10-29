Россия и США
29 октября, 09:09

В Кремле раскрыли, как Путин поздравил Турцию со 102-й годовщиной основания республики

Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Президент России Владимир Путин не будет звонить турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю Дня республики. Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, при этом поздравительное послание было отправлено заранее.

«Сегодня телефонного разговора не планируется, но, разумеется, было заблаговременно отправлено поздравительное послание», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга, отвечая на вопрос, будет ли Путин звонить Эрдогану.

Современная Турция ведет свой отсчет с 29 октября. Именно в этот день 1923 года Мустафа Кемаль Ататюрк официально учредил Турецкую Республику, заняв пост её первого президента. Эта дата имеет глубокое значение для местных жителей, символизируя обретение независимости, свободы и вызывая чувство огромной национальной гордости. В 2025 году исполняется 102 года с момента основания республики.

Политолог оценил потенциал Эрдогана в разрешении конфликта на Украине

Ранее источник в турецких дипломатических кругах сообщил журналистам, что Анкара надеется на продолжение российско-украинских переговоров на стамбульской площадке. При этом, по его словам, ни Москва, ни Киев пока заинтересованности к возобновлению диалога не проявляют.

