Турция рассчитывает, что Россия и Украина продолжат переговоры в Стамбуле
Турция рассчитывает на возобновление переговоров по Украине именно в Стамбуле, однако пока не получила никаких признаков заинтересованности сторон. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на турецкий дипломатический источник.
По словам собеседника агентства, как отмечал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, Анкара продолжает свои усилия по поиску мирного решения.
«Турция продолжает свои инициативы для мирного урегулирования конфликта с тем принципом, что «в мирном процессе не будет проигравшей стороны», — отметил дипломат.
Москва и Киев провели уже три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их итогами стали обмен пленными и передача тел погибших солдат. Также стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию.
Ранее в Госдуме потребовали прекратить любые переговоры с Украиной из-за террористических атак Киева. При этом президент Франции Макрон угрожает России какой-то «расплатой», если она вдруг откажется от диалога с киевским режимом.
