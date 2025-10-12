Макрон угрожает России возмездием за «воинственное упрямство»
Макрон пригрозил, что РФ «заплатит» при отказе от мирных переговоров с Киевом
Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / EPA / CHRISTOPHER NEUNDORF
Президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил Россию о серьёзных последствиях в случае отказа от мирных переговоров. Соответствующее заявление он разместил в социальной сети X.
«Если Россия продолжит упорствовать в своём воинственном упрямстве и в своем отказе сесть за стол переговоров, ей придется заплатить за это цену», — написал он.
Французский лидер также осудил удары по энергетической инфраструктуре Украины. Макрон добавил, что Франция совместно с партнёрами рассматривает варианты помощи для восстановления повреждённых объектов.
Ранее о телефонном разговоре с Эмманюэлем Макроном отчитался Владимир Зеленский. Киевский главарь рассказал, что передал президенту Франции список из того, в чём Украина нуждается больше всего — современных систем ПВО и ракет к ним.
