Макрон угрожает России возмездием за «воинственное упрямство»

Президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил Россию о серьёзных последствиях в случае отказа от мирных переговоров. Соответствующее заявление он разместил в социальной сети X.

«Если Россия продолжит упорствовать в своём воинственном упрямстве и в своем отказе сесть за стол переговоров, ей придется заплатить за это цену», — написал он.

Французский лидер также осудил удары по энергетической инфраструктуре Украины. Макрон добавил, что Франция совместно с партнёрами рассматривает варианты помощи для восстановления повреждённых объектов.

Ранее о телефонном разговоре с Эмманюэлем Макроном отчитался Владимир Зеленский. Киевский главарь рассказал, что передал президенту Франции список из того, в чём Украина нуждается больше всего — современных систем ПВО и ракет к ним.