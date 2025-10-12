Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

12 октября, 15:18

Макрон угрожает России возмездием за «воинственное упрямство»

Макрон пригрозил, что РФ «заплатит» при отказе от мирных переговоров с Киевом

Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / EPA / CHRISTOPHER NEUNDORF

Президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил Россию о серьёзных последствиях в случае отказа от мирных переговоров. Соответствующее заявление он разместил в социальной сети X.

«Если Россия продолжит упорствовать в своём воинственном упрямстве и в своем отказе сесть за стол переговоров, ей придется заплатить за это цену», — написал он.

Французский лидер также осудил удары по энергетической инфраструктуре Украины. Макрон добавил, что Франция совместно с партнёрами рассматривает варианты помощи для восстановления повреждённых объектов.

«Макрон, уходи!»: В Париже прошли массовые протесты против властей
Ранее о телефонном разговоре с Эмманюэлем Макроном отчитался Владимир Зеленский. Киевский главарь рассказал, что передал президенту Франции список из того, в чём Украина нуждается больше всего — современных систем ПВО и ракет к ним.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Юрий Лысенко
