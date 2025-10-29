Песков: Путин обсуждал с Алиевым тему ареста россиян в Баку

«Сейчас идет кропотливая работа, и президент [РФ Владимир Путин] поднимал все эти вопросы столь чувствительные, и они поднимаются на рабочем уровне. Мы продолжаем наш диалог» , — сказал Песков.

Напомним, российско-азербайджанские отношения резко обострились в конце июня после инцидента в Екатеринбурге. Силовой рейд в регионе привёл к аресту около 50 человек и гибели двух азербайджанских граждан. В середине июля последовала ответная реакция: в Баку задержали группу россиян, среди которых были релоканты, туристы и представители IT-сферы. Их подозревают в якобы участии в незаконном обороте наркотиков, организации транзита запрещённых веществ из Ирана и киберпреступлениях.