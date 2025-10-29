Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 октября, 09:19

Песков: Путин обсуждал с Алиевым тему ареста россиян в Баку

Обложка © ТАСС / POOL / Григорий Сысоев

Обложка © ТАСС / POOL / Григорий Сысоев

В рамках переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым глава государства Владимир Путин затронул вопрос задержания в Баку российских IT-специалистов, которым инкриминируется контрабанда наркотиков. Детали данной беседы журналистам раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сейчас идет кропотливая работа, и президент [РФ Владимир Путин] поднимал все эти вопросы столь чувствительные, и они поднимаются на рабочем уровне. Мы продолжаем наш диалог», — сказал Песков.

Путин и Алиев обсудили задержания россиян в Баку
Путин и Алиев обсудили задержания россиян в Баку

Напомним, российско-азербайджанские отношения резко обострились в конце июня после инцидента в Екатеринбурге. Силовой рейд в регионе привёл к аресту около 50 человек и гибели двух азербайджанских граждан. В середине июля последовала ответная реакция: в Баку задержали группу россиян, среди которых были релоканты, туристы и представители IT-сферы. Их подозревают в якобы участии в незаконном обороте наркотиков, организации транзита запрещённых веществ из Ирана и киберпреступлениях.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Путин
  • Ильхам Алиев
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar