29 октября, 09:45

Рынок аренды элитного жилья в Москве столкнулся с переизбытком предложений

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Balakate

На рынке элитной аренды Москвы наблюдается выраженное охлаждение, при том что средняя стоимость жилья в этом сегменте достигает 488 тысяч рублей ежемесячно. Согласно данным агентства «Intermark Аренда», которые приводит «Коммерсантъ», объём предложения высокобюджетных квартир за сентябрь увеличился на 17% по сравнению с августом и на 13% в годовом исчислении, что представляет собой наиболее значительный месячный прирост за последний год.

Владелец Nika Estate Виктор Садыгов констатирует, что количество объектов стоимостью свыше 300 тысяч рублей в месяц за год выросло в полтора раза, причём многочисленные предложения доступны в таких востребованных локациях, как Хамовники и Патриаршие Пруды. При этом спрос в третьем квартале остался на уровне прошлогодних показателей, что создаёт дисбаланс на рынке.

Критическим фактором стало практически полное исчезновение с рынка иностранных арендаторов. По словам Садыгова, экспаты и дипломаты, ранее составлявшие значительную часть клиентов элитного сегмента, покинули рынок, не наблюдается также активность со стороны китайских арендаторов. Основная волна переездов регионального топ-менеджмента также завершилась.

Генеральный директор «Intermark Аренды» Елена Куликова прогнозирует дальнейшее снижение активности в ближайшие три-четыре месяца с возможной коррекцией средних ставок на 5-7%. Эксперт отмечает, что многие собственники устанавливают завышенные цены при первом размещении объекта, тогда как арендодатели, заинтересованные в быстром заключении сделки, демонстрируют готовность к уступкам. Ограниченный спрос сдерживает дальнейший рост цен, хотя перед новогодними праздниками возможен кратковременный всплеск активности.

Ранее сообщалось, что в России выставлена на продажу элитная квартира, предлагающая исключительные возможности для проживания. Объект площадью более 1600 квадратных метров, стоимостью 2,8 миллиарда рублей, представляет собой целый подъезд, который можно трансформировать в восемь отдельных апартаментов с террасами, балконами и патио. Кроме того, в стоимость включены десять машиномест и девять кладовых.

