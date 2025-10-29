Несмотря на выдвинутые Службой безопасности Украины (СБУ) обвинения в связи с концертами в Крыму, народный артист РФ Филипп Киркоров не намерен отступать от своих патриотических убеждений. Об этом изданию «Абзац» сообщил Роман Кузьмин, представляющий интересы певца.

Юрист подчеркнул, что официального подтверждения информации о выдвинутых заочно обвинениях в адрес Киркорова на данный момент нет. Вместе с тем, даже в случае подтверждения этих сведений, любые действия киевских властей в отношении артиста не окажут на него никакого влияния.

«Пока вот нам не поступала эта информация, но, если это действительно так, могу чётко сказать, что Киркоров является гражданином России, патриотом своей страны и ему будет крайне безразлично, что хочет от него воинствующая и не очень адекватная страна. Это обычная политическая конъюнктура, которая вряд ли кого-то будет беспокоить», — подчеркнул специалист.

Как отметил Кузьмин, аналогичная ситуация сложилась и с Олегом Газмановым, чьи интересы он также представляет. Газманов находится под санкциями Киева начиная с 2014 года, но продолжает свою профессиональную деятельность, не обращая внимания на эти ограничения.

«У нас есть гарант – наш президент, мы придерживаемся его решений. Требования страны 404 для нас значения не имеют», — подытожил юрист.