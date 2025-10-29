Генерал-чиновник Каган рассказал, как экс-заключённые сражаются на СВО

Экс-заключённые, которые отправились из мест лишения свободы в зону специальной военной операции, в большинстве случаев ответственно относятся к несению военной службы. Об этом заявил генерал запаса Михаил Каган, ранее работавший в уральском полпредстве президента РФ и командовавший взводом чиновников непосредственно на передовой.

«Да нормально эти ребята воюют. У нас, например, начальник артиллерии был из бывших осуждённых. Он отлично воевал, очень выдержанный, спокойный парень, командовал всей артиллерией отряда. До сих пор на фронте остался. Никто этих ребят не критиковал, лично я ничего плохого не слышал», — подчеркнул он в беседе с URA.ru.

Михаил Каган в прошлом руководил управлением ФСКН по Ямало-Ненецкому автономному округу, а затем – аналогичным управлением по Свердловской области. Позднее он занимал пост заместителя губернатора ЯНАО, отвечая за взаимодействие с силовыми структурами и федеральными органами в сфере правопорядка и безопасности. Также он был главным федеральным инспектором по Свердловской и Челябинской областям. В настоящее время он является заместителем полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

А ранее Life.ru писал, что в Госдуме предложили сажать экс-заключённых за дезертирство на 10–20 лет. Это касается тех, кого освободили от наказания по УК РФ благодаря контракту с военными.