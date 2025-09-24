В ГД предложили сажать экс-заключённых за дезертирство на 10–20 лет

Госдума внесла законопроект, который предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет за дезертирство. Это касается тех, кого освободили от наказания пол УК РФ благодаря контракту с военными.

Документ появился в базе законопроектов на сайте Госдумы. В рамках инициативы предлагается изменить статью 338 УК РФ «Дезертирство».

Кроме того, за самовольное оставление военной части на срок до месяца такие военнослужащие могут получить наказание от трех до восьми лет. Также законопроект включает наказание за симуляцию болезни сроком до 12 лет.

Ранее Life.ru сообщал, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает призыв на срочную службу в течение всего года. Согласно документу, медицинское освидетельствование, психологический отбор и заседания призывных комиссий проводятся круглогодично. Фактическая отправка призывников в войска останется на двух этапах — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.