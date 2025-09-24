Призывать срочников в армию начнут круглый год – закон прошёл I чтение в Госдуме
Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий призыв на срочную службу в течение всего года. Он был предложен в конце июля председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым и его первым заместителем Андреем Красовым.
Согласно документу, медицинское освидетельствование, психологический отбор и заседания призывных комиссий будут проводиться круглогодично. При этом фактическая отправка призывников в войска сохранится в два этапа — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
Для отдельных категорий граждан предлагается установить особые сроки отправки. Жители сельской местности, занятые на полевых работах, будут призываться с 15 октября по 31 декабря, педагоги — с 1 мая по 15 июля, а жители районов Крайнего Севера — с 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря.
Ранее в Генштабе ВС РФ сообщили, что отправка призывников с пунктов сбора стартует 15 октября. При этом срок службы по призыву останется прежним — 12 месяцев. Призывная компания пройдёт по всей стране с 1 октября по 31 декабря, исключением стал Крайний Север, где призыв будут проводить с 1 ноября до 31 декабря.
