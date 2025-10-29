Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 октября, 13:42

Уголовное дело против экс-замглавы «Росгеологии» заморозили из-за его ухода на СВО

Руслан Горринг. Обложка © ТАСС / Андрей Васильев

Руслан Горринг. Обложка © ТАСС / Андрей Васильев

Рассмотрение уголовного дела о мошенничестве в отношении экс-замглавы «Росгеологии» Руслана Горринга приостановлено в связи с его поступлением на военную службу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные решения.

Как уточняется в материалах, соответствующее ходатайство поступило от военного комиссариата, а сам подсудимый стал военнослужащим с 23 октября.

«Расследование уголовного дела в отношении Горринга выделено в отдельное производство и приостановлено по ходатайству военного комиссариата, с 23 октября он стал военнослужащим», — сказал собеседник агентства.

Прилепин может покинуть партию «Справедливая Россия — За правду» и уйти на СВО
Прилепин может покинуть партию «Справедливая Россия — За правду» и уйти на СВО

Напомним, Горринг получил широкую известность в 2019 году после публикации скандального видео, где он хвастался интимными связями с подчинёнными, использовал ненормативную лексику и угрозы, что привело к его увольнению из госкомпании. В том же году Горинг был осуждён к 3,5 года колонии за мошенничество, связанное с получением 19 миллионов рублей от предпринимателя за гарантии беспрепятственного ведения бизнеса. В 2022 году против него было возбуждено новое уголовное дело по аналогичной статье — на этот раз за хищение 12,6 миллиона рублей.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Руслан Горринг
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar