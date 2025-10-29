Уголовное дело против экс-замглавы «Росгеологии» заморозили из-за его ухода на СВО
Руслан Горринг. Обложка © ТАСС / Андрей Васильев
Рассмотрение уголовного дела о мошенничестве в отношении экс-замглавы «Росгеологии» Руслана Горринга приостановлено в связи с его поступлением на военную службу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные решения.
Как уточняется в материалах, соответствующее ходатайство поступило от военного комиссариата, а сам подсудимый стал военнослужащим с 23 октября.
«Расследование уголовного дела в отношении Горринга выделено в отдельное производство и приостановлено по ходатайству военного комиссариата, с 23 октября он стал военнослужащим», — сказал собеседник агентства.
Напомним, Горринг получил широкую известность в 2019 году после публикации скандального видео, где он хвастался интимными связями с подчинёнными, использовал ненормативную лексику и угрозы, что привело к его увольнению из госкомпании. В том же году Горинг был осуждён к 3,5 года колонии за мошенничество, связанное с получением 19 миллионов рублей от предпринимателя за гарантии беспрепятственного ведения бизнеса. В 2022 году против него было возбуждено новое уголовное дело по аналогичной статье — на этот раз за хищение 12,6 миллиона рублей.
Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.