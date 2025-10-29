Уголовное дело против экс-замглавы «Росгеологии» заморозили из-за его ухода на СВО

Рассмотрение уголовного дела о мошенничестве в отношении экс-замглавы «Росгеологии» Руслана Горринга приостановлено в связи с его поступлением на военную службу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные решения.

Как уточняется в материалах, соответствующее ходатайство поступило от военного комиссариата, а сам подсудимый стал военнослужащим с 23 октября.

«Расследование уголовного дела в отношении Горринга выделено в отдельное производство и приостановлено по ходатайству военного комиссариата, с 23 октября он стал военнослужащим», — сказал собеседник агентства.