24 октября, 23:07

Прилепин может покинуть партию «Справедливая Россия — За правду» и уйти на СВО

Писатель Захар Прилепин. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Российский писатель Захар Прилепин может в скором времени объявить о своем выходе из партии «Справедливая Россия — За правду». Согласно данным РИА «Новости», соответствующее заявление может прозвучать уже на предстоящем съезде партии в субботу.

Прилепин планирует сложить с себя партийные полномочия, чтобы сосредоточиться на военной службе. Ранее писатель уже сообщал о своём решении вернуться в зону проведения специальной военной операции.

Параллельно с кадровыми переменами партия может вернуть себе историческое название — «Справедливая Россия», отказавшись от дополнения «За правду», которое было добавлено в феврале 2021 года после объединения с одноимённой партией и «Патриотами России».

Прилепин предложил дать «Орешник» трём друзьям России в ответ на поставки Tomahawk
Ранее Прилепин высказался о возможной передаче России всей территории Донбасса. По его словам, ни украинская власть, ни сам главарь киевского режима Владимир Зеленский не готовы безвозмездно уступить эти земли. В связи с этим россиянам важно показать высокую степень мобилизации общества.

Артём Гапоненко
