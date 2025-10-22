Владимир Зеленский не намерен передавать России оставшиеся под его контролем территории Донбасса. Об этом заявил российский писатель Захар Прилепин.

По словам Прилепина, ни украинская власть, ни сам Зеленский не готовы безвозмездно уступить эти земли. Он также отметил, что даже если бы Россия претендовала только на Славянск и Краматорск, это всё равно было бы неприемлемо для киевского режима.

Писатель предполагает, что в сложившейся ситуации Россия будет искать пути к перемирию, однако при этом украинские войска останутся на территориях новых российских регионах. Как подчеркнул Прилепин, в связи с этим россиянам важно показать высокую степень мобилизации общества.

«Показать, что мы готовы к этому не хуже, чем народ дружественной нам КНДР, с которой никто не собирается воевать, потому что все прекрасно знают, что в ответ прилетит всерьёз», — приводит ТАСС слова писателя.

Ранее сообщалось, что Захар Прилепин готовится вновь отправиться в зону СВО. Он уже прошёл необходимый медицинский осмотр и в настоящее время оформляет документы для заключения контракта.