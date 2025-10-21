Захар Прилепин вновь отправится в зону СВО

Писатель Захар Прилепин готовится вновь отправиться в зону специальной военной операции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

По данным источника, Прилепин уже прошёл необходимый медицинский осмотр и в настоящее время оформляет документы для заключения контракта.

«Захар прошёл медосмотр, подписывает контракт. Решение принято ещё несколько месяцев назад», — сообщил собеседник агентства.

Он также уточнил, что перед отправкой на фронт писателю предстоит пройти курс военной подготовки на сборах.

Прилепин имеет значительный опыт участия в боевых действиях — с декабря 2015 года он находился на Донбассе, где работал советником главы Донецкой Народной Республики. В январе 2023 года писатель подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону СВО. В мае 2023 года в Нижегородской области произошёл взрыв автомобиля, в котором находился Прилепин — он получил ранения, но выжил. Уже в июне того же года президент России Владимир Путин наградил писателя орденом Мужества.

Ранее Захар Прилепин заявил, что победа России в спецоперации не будет мгновенной. Он подчеркнул необходимость терпения и планомерных шагов для достижения национальных интересов, предостерегая от надежд на внезапный успех. По мнению писателя, Россия одержит верх в условиях формирующегося многополярного миропорядка, который создаётся совместно с новыми союзниками.