Победа России в специальной военной операции не будет быстрой, но требует спокойствия и последовательных действий на благо страны. Такое мнение выразил писатель Захар Прилепин, призвав не полагаться на чудо в вопросе достижения целей спецоперации.

«Победа не будет скорой. Мы понемногу избавляемся от западничества, вульгарного и ложного. Мы понимаем, что Европа нам не друг и партнёр весьма сомнительный. У нас теперь новые друзья — у нас Китай, у нас Индия, у нас КНДР, Монголия, африканские, латиноамериканские страны, с которыми мы будем строить новый многополярный мир. И уже совместно во всей этой истории побеждать», — высказался Прилепин в интервью изданию «Нижегородская правда».

Писатель отметил, что Россия будет побеждать в условиях формирующегося многополярного мира, создаваемого вместе с новыми партнёрами. Он также обратил внимание на циклический характер отношений между Россией и Украиной, напомнив, что даже после воссоединения в 1654 году последовали восемнадцать лет гражданской войны, а окончательное территориальное урегулирование произошло лишь при Екатерине Второй. По его словам, эта историческая перспектива продолжается около трёх с половиной веков.

Ранее Захар Прилепин заявил, что Украина представляет опасность для России даже без членства в НАТО. Писатель напомнил, что ВСУ уже обстреливают российские города и убивают россиян, не будучи при этом частью военного блока.