«Все возможности»: Захар Прилепин высказался о политических амбициях ветеранов СВО

Ветераны специальной военной операции имеют все возможности для построения карьеры в сфере политики и культуры, однако для этого им необходимо получить качественное образование и стать настоящими профессионалами. Такую точку зрения высказал писатель и общественный деятель Захар Прилепин kp.ru.

Он убеждён, что успех в гражданской жизни зависит не только от боевого опыта, но и от личного стремления к развитию. Писатель подчеркнул, что важно, чтобы все заявленные проекты и социальные лифты работали на практике, а не оставались частью пропагандистской кампании.

«Чтобы все проекты, о которых говорят, были не частью пропаганды, а реальной жизнью. Если эти проекты и эти лифты во ВГИК, в Литинститут, в политику работают, то ничего делать не надо. Либо человек садится на лифт и едет, становится специалистом, либо он не едет», — заявил Прилепин.

Он добавил, напомнив об опыте СССР, что фронтовики после войны смогли занять ключевые посты в политике, литературе и кинематографе именно потому, что прошли обучение и стали мастерами своего дела.

Ранее сообщалось, что на выборах 2025 года победу одержали 830 участников СВО, выдвинутых партией «Единая Россия». По словам председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, на выборах 2024 года депутатские мандаты от партии получили 304 военнослужащих, участвовавших в СВО.