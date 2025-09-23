ГД приняла в I чтении проект о статусе ветерана для добровольцев-штурмовиков

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, предоставляющий статус ветерана или инвалида боевых действий участникам СВО, служившим по контракту в штурмовых подразделениях с 2022 года. Об этом сообщили на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Инициатива, внесённая правительством, предполагает дополнение закона «О ветеранах». Согласно документу, соответствующий статус получат бойцы, заключившие контракты с Министерством обороны о службе в специальных формированиях в период с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года и выполнявшие боевые задачи.

Для этих категорий военнослужащих будут установлены меры социальной поддержки. В их числе льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, первоочередное право на получение жилья из государственного и муниципального фондов, а также преимущества при оказании медицинской помощи.

В пояснительной записке отмечено, что действующие нормы не распространяются на граждан, воевавших в штурмовых подразделениях по соглашению с Минобороны в указанный период. При этом многие из этих людей были удостоены государственных и ведомственных наград за проявленные мужество, героизм и отвагу.