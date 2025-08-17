Встреча Путина и Трампа
17 августа, 05:26

«Не отменяет ничего»: Прилепин оценил опасность Украины для России

Обложка © ТАСС / Андрей Титов / Бизнес Online

Даже без вступления в НАТО Украина остаётся угрозой для России. Об этом ТАСС заявил одполковник, писатель и общественный деятель Захар Прилепин.

«Она (Украина — прим. Life.ru) обстреливает Россию. <...> Она убила людей в Донецке. Она убила людей на российской территории. <...> Вот это Украина, которая представляет опасность. И то, что она не вступает в НАТО, не отменяет ничего», — сказал он.

Комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украина не войдёт в Североатлантический альянс, Прилепин отметил: внеблоковый статус не меняет сути происходящего. По его словам, Украина уже сейчас ведёт агрессивные действия против России и её граждан.

Ранее сообщалось, что администрация президента США рассматривает вариант предоставления Киеву гарантий безопасности без вступления в НАТО. Однако такая позиция Вашингтона расходится с требованиями европейских лидеров, которые настаивают на праве Украины присоединиться к альянсу.

Милена Скрипальщикова
