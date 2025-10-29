Додик поблагодарил Трампа за отмену санкций

Лидер правящего в Республике Сербской Боснии и Герцеговины «Союза независимых социал-демократов» Милорад Додик выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за отмену санкционных ограничений. В своём обращении, распространённом через социальную сеть Х, политик назвал это решение исправлением серьёзной несправедливости, допущенной предыдущими американскими администрациями.

«Я благодарен президенту Дональду Трампу и его соратникам за исправление серьёзной несправедливости, причинённой Республике Сербской... администрациями Обамы и Байдена», — написал он.

Додик особо подчеркнул, что снятие санкций рассматривает как моральное подтверждение правоты Республики Сербской и всех, кто служил её интересам. По его словам, прежние обвинения в адрес сербского руководства оказались ложными и носили пропагандистский характер.

На сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США появилась соответствующая информация, что Штаты официально исключили Милорада Додика и членов его семьи из санкционного списка. Также под действие решения попали связанные с Додиком юридические лица, включая телевизионный канал ATV. Персональные ограничения против президента Республики Сербской действовали с 2017 года.

Ранее Милорад Додик заявил, что западные страны совершают атаки на Сербию и Республику Сербскую, тем самым вызывая внутренние потрясения. Он отметил, что Сербия столкнулась с внешним влиянием через попытки «цветной революции».