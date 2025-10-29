Звезда «Ментовских войн» Устюгов вывел в свет жену, которая младше его на 17 лет

В Москве прошла светская премьера сериала «Константирополь», на которой присутствовал исполнитель главной роли Александр Устюгов. Актёр появился на мероприятии вместе со своей супругой Аглаей Шиловской, которая младше его на 17 лет.

Аглая Шиловская, являющаяся ведущей шоу «Две звезды. Семейный подряд», предпочла для вечера образ в чёрной гамме. Её элегантное бархатное платье в пол отличалось глубоким декольте и было украшено ажурным декором в области лифа. Ансамбль дополняли лаконичные украшения, компактный клатч и пара замшевых ботильонов. Звезда «Ментовских войн», находясь рядом с молодой женой, выглядел подтянутым и строгим. Он выбрал для выхода классический костюм чёрного цвета, который сочетался с белой рубашкой и галстуком.

Напомним, что Александр Устюгов и Аглая Шиловская сыграли тайную свадьбу в 2025 году. Вместо роскошного торжества они предпочли провести скромное торжество в окружении самых близких. После регистрации отношений супруги отправились в романтическое путешествие в Таиланд. Пара планирует завести детей, но подходят к этому вопросу без спешки.