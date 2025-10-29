Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
29 октября, 18:06

Президент Грузии поддержал запрет оппозиционных партий, связанных с Саакашвили

Михаил Кавелашвили. Обложка © TACC / AP / Irakli Gedenidze

Михаил Кавелашвили. Обложка © TACC / AP / Irakli Gedenidze

Президент Грузии Михаил Кавелашвили одобрил инициативу «Грузинской мечты — Демократической Грузии» по судебному запрету трёх оппозиционных партий, включая ту, что была создана экс-президентом Михаилом Саакашвили. Об этом он заявил в интервью Аджарскому телеканалу Общественного вещателя Грузии.

«Когда они так целенаправленно иностранными финансами наносят ущерб политической среде... возникают условия, чтобы подобные политические партии не существовали в нашем политическом пространстве», — сказал Кавелашвили.

До этого «Грузинская мечта» инициировала судебный процесс в Конституционном суде. Цель иска – добиться признания трёх оппозиционных партий – «Национального движения», «Лело – сильная Грузия» и «Коалиции за перемены» – не соответствующими конституции и их последующего запрета.

Ранее сообщалось, что грузинское общество ожидает извинений от Евросоюза за поддержку попытки свержения конституционного строя страны. Некоторые представители ЕС не принесли извинений за действия пресс-службы, в результате которых 25 полицейских пострадали во время нападения на президентский дворец Грузии.

