Президент Грузии Михаил Кавелашвили одобрил инициативу «Грузинской мечты — Демократической Грузии» по судебному запрету трёх оппозиционных партий, включая ту, что была создана экс-президентом Михаилом Саакашвили. Об этом он заявил в интервью Аджарскому телеканалу Общественного вещателя Грузии.

«Когда они так целенаправленно иностранными финансами наносят ущерб политической среде... возникают условия, чтобы подобные политические партии не существовали в нашем политическом пространстве», — сказал Кавелашвили.

До этого «Грузинская мечта» инициировала судебный процесс в Конституционном суде. Цель иска – добиться признания трёх оппозиционных партий – «Национального движения», «Лело – сильная Грузия» и «Коалиции за перемены» – не соответствующими конституции и их последующего запрета.

Ранее сообщалось, что грузинское общество ожидает извинений от Евросоюза за поддержку попытки свержения конституционного строя страны. Некоторые представители ЕС не принесли извинений за действия пресс-службы, в результате которых 25 полицейских пострадали во время нападения на президентский дворец Грузии.