В шести российских аэропортах ввели временные ограничения на полёты

Ночью с 29 на 30 октября в шести российских аэропортах ввели временные ограничения на приём и вылет самолётов. Согласно данным пресс-службы Росавиации, план «Ковёр» действует в воздушных гаванях Волгограда, Калуги, Саратова, Ярославля, а также в московских аэропортах Внуково и Домодедово.

«Аэропорты: Волгоград, Калуга («Грабцево»), Саратов («Гагарин»), Ярославль («Туношна»). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в заявлении ФАВТ, опубликованном в 2:58 по московскому времени. На аэропорты Внуково и Домодедово ограничения распространились в 3:05 и 3:22 соответственно.

Как подчеркнули в Федеральном агентстве воздушного транспорта, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Ранее около восьми взрывов прогремело над Борисоглебском Воронежской области. Очевидцы рассказали, что слышали 5-8 взрывов над городом. Громкие звуки начались примерно в 01:30 ночи. Сначала на окраине, а затем по всему городу. Слышна сирена воздушной опасности. Местные утверждают, что видны вспышки в небе. Предварительно, ПВО уничтожает украинские БПЛА на подлёте.