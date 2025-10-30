Россия и США
29 октября, 23:50

Около восьми взрывов прогремело над Борисоглебском Воронежской области

Обложка © Telegram / Минобороны России

Около восьми взрывов прогремело над Борисоглебском Воронежской области. Жители сообщают о работе ПВО по украинским БПЛА, пишет SHOT.

Очевидцы рассказали, что слышали 5-8 взрывов над городом. Громкие звуки начались примерно в 01:30 ночи. Сначала на окраине, а затем по всему городу. Слышна сирена воздушной опасности. Местные утверждают, что видны вспышки в небе. Предварительно, ПВО уничтожает украинские БПЛА на подлёте.

Ранее губернатор Александр Гусев писал о тревоге «в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА». Он попросил жителей не выходить из дома и держаться подальше от окон.

Новости СВО. ВС РФ зачистили Вишнёвое, штурмовики вошли в Даниловку, Путин демонстрирует разгром ВСУ в Красноармейске, 30 октября

Тем временем, в Киеве состоялся протест с требованием эвакуировать тела погибших солдат Вооруженных сил Украины. Родственники военных из разных подразделений вышли на улицы, чтобы прояснить ситуацию с пропавшими без вести и потребовать эвакуации тел погибших с поля боя. Участники акции выразили недовольство отсутствием информации о судьбе их близких.

