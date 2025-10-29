В Киеве состоялся протест с требованием эвакуировать тела погибших солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили источники в российских силовых структурах, пишет РИА «Новости».

Источник уточнил, что родственники военных из разных подразделений вышли на улицы, чтобы прояснить ситуацию с пропавшими без вести и потребовать эвакуации тел погибших с поля боя. Участники акции выразили недовольство отсутствием информации о судьбе их близких.

«В Киеве состоялся очередной митинг с требованием к украинскому командованию прояснить ситуацию с пропавшими без вести военнослужащими ВСУ. В акции участвовали родственники военных из различных подразделений. Они требовали, в том числе, провести эвакуацию с поля боя погибших», — уточняет агентство.

Протесты родственников украинских военнослужащих начались ещё в августе. Тогда недовольство вызвали сообщения о случаях жестокого обращения с солдатами в различных подразделениях ВСУ. Люди обвиняли командование в бездействии и халатности.

В частности, звучали заявления о том, что в 95-й отдельной десантно-штурмовой, 117-й отдельной тяжёлой механизированной и 118-й отдельной механизированной бригадах солдат не эвакуируют с утраченных позиций, из-за чего те вынуждены сдаваться в плен. Также сообщалось о случаях издевательств и содержания солдат в ямах в 57-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ. Родственники заявляли и о других нарушениях: выдаче телефонов под наблюдением раз в неделю в 225-й и 425-й отдельных штурмовых полках, отправке неподготовленных новобранцев на передовую, присвоении вещей пропавших без вести в 23-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

Кроме того, поступали жалобы на давление на родственников солдат 39-й отдельной бригады береговой обороны ВСУ, чтобы те не подавали жалобы, а в 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ требовали деньги за эвакуацию раненых. Фиксировались случаи, когда убийства солдат в 116-й отдельной механизированной бригаде ВСУ выдавались за самоубийства.

Ранее в Киеве уже проходила акция протеста родственников пропавших без вести солдат ВСУ. Митингующие собрались на площади Независимости и требовали от властей активизировать усилия по поиску пропавших. Участники развернули плакат с именами и фотографиями пропавших, призывая власти вернуть каждого солдата домой.