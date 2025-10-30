Два самолёта не могут приземлиться в столичном аэропорту Внуково

Два пассажирских лайнера не могут приземлиться в столичном аэропорту Внуково. В небе в районе города Владимир кружат самолёты, прибывшие из узбекской Ферганы и Дубая. По предварительным данным, причиной происшествия стала атака украинских беспилотников.

Из-за введённых ограничений в аэропорту Внуково задерживаются пять рейсов, ещё один рейс отменён. Режим ограничений также действует в московском Домодедово и аэропортах Волгограда, Калуги, Саратова и Ярославля.

Ранее около восьми взрывов прогремело над Борисоглебском Воронежской области. Слышна сирена воздушной опасности. Местные утверждают, что видны вспышки в небе. Предварительно, ПВО уничтожает украинские БПЛА на подлёте. Губернатор Александр Гусев писал о тревоге «в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА». Он попросил жителей не выходить из дома и держаться подальше от окон.